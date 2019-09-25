«Редкий счастливый момент»: Газманов показал всю свою семью

Артист признался, что не хотел публиковать снимок в Сети, но все же не удержался.

Такова жизнь артиста, что почти вся она проходит в бесконечных перелетах и переездах из одного города в другой. Встречи с семьей могут быть непродолжительными, а если и дети подросли и обзавелись своими делами, то и вовсе редкими.

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Потому так дороги те моменты, когда родственники собираются все вместе. Вот и певец Олег Газманов был, похоже, на седьмом небе от счастья, когда ему и жене Марине удалось хоть на короткий период собрать своих детей вместе. Общим снимком он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

«Не удержался — выложил это фото! Тот, к сожалению, очень редкий счастливый момент, когда собралась вся семья», — пишет в подписи к фотографии певец.

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Напомним, не так давно артист сообщил своим подписчикам, что теперь он намерен как можно чаще брать свою супругу с собой на гастроли. Время в другом городе они будут посвящать не только непосредственно концерту звезды, но и прогулкам, а также знакомству с достопримечательностями.