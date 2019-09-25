«Русская Кардашян» Квитко поделилась снимком в купальнике «не по размеру»

Модель большую часть времени проводит в США, где участвует в показах и фотосессиях.

Модель Анастасия Квитко, которую за ее пышные формы часто называют «русской Ким Кардашян» в Instagram поделилась очередной откровенной фотографией. На снимке она стоит в черном купальнике, который ей совсем не по размеру. Можно увидеть аппетитные формы российской красавицы, которая большую часть времени проводит в США.

В комментариях пользователи взорвались комплиментами в адрес девушки. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Пользователи попросили звезду, как можно чаще радовать их откровенными снимками.

Отметим, что свою модельную карьеру Анастасия Квитко начинала в Калининграде, где родилась в 1984 году. В детстве она занималась легкой атлетикой, но быстро поняла, что сможет себя реализовать в другой области.

В 2013 году она перебралась в Москву, где на нее и обратили внимание. В 2016 году она была признана одной из самых сексуальных женщин страны. У нее очень нестандартные параметры – 95-63-105.