«Крепко связали»: Хилькевич высказалась о роли детей в своем браке

Анна Хилькевич уже четыре года замужем. Ее супруг — предприниматель Артур Мартиросян. У пары две дочери — Арианна и Мария. В беседе с журналистами актриса призналась, что семья — это то, что ее питает. Однако все радости материнства, по ее словам, не заменят личного развития. Хилькевич убеждена: нужно постоянно развиваться. Ведь от личного счастья мамы становятся счастливы и дети.

Анна рассказала, что к работе в сериале «Универ» она вернулась уже через два месяца после рождения первой дочери Арианны в 2015 году. А после вторых родов она отдыхала и вовсе один месяц. Несмотря на плотный и постоянно меняющийся график, Хилькевич всегда старается приезжать домой к 6-7 вечера.

Сегодня у Хилькевич много проектов в разных сферах. Она играет в новом сериале для канала «Россия 1», создает свой канал о материнстве и детях на YouTube, а еще успела написать две детские книги. Но, как говорит сама Анна, она продолжает развиваться как мать — изучает характеры детей, помогает им познавать мир.

Анна признается, что является сторонницей раннего детского развития. Ее дочки посещают бассейн. Помимо этого старшая уже изучает английский, занимается танцами, любит ходить в театры и музеи.

Что касается отношений с мужем, Хилькевич уверена, что с рождением детей они перешли на качественно новый уровень. «Что называется, нас крепко связали», — говорит она. Актриса рассказала порталу wday.ru, что недавно они с супругом впервые за долгое время съездили отдохнуть без детей. По ее словам, на этот шаг было трудно решиться, но он был «верным и прекрасным».