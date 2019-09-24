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Худеющая Алена Шишкова заступилась за полных людей

Мать дочери Тимати отметила, что главное - чувствовать себя комфортно в своем весе.

Худеющая Алена Шишкова заступилась за полных людей
https://www.instagram.com/missalena.92/

26-летняя модель весит меньше 50 килограммов и регулярно выслушивает от подписчиков обвинения в анорексии. Как-то девушке даже пришлось выложить фотографию своего обеда, чтобы доказать, как много она ест.

На днях же мама дочери Тимати заступилась за полных людей. Модель отметила, что и с пышными формами можно быть привлекательной. А главное, призвала не давать оценку человеку по цифре на весах.

«Есть полные люди, они очень красивые, те, кто излучает добро и уверенность в себе. Может быть завтра они похудеют, и это им понравится больше, может быть они останутся без изменений и будут счастливы», — поделилась Шишкова.

Но также она призвала не клеймить других за худобу. Ведь многие не могут набрать вес в силу физиологических особенностей организма. Алена сообщила, что об этом знает не понаслышке.

«Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни, свои идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — заключила она.

Напомним, ранее девушка признавалась, что именно материнство научило ее проще относиться к жизни, ценить действительно важные вещи и радоваться каждому дню.

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Алена Шишкова
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Худеющая Алена Шишкова заступилась за полных людей
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