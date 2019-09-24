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Уилл Смит испугался за пошатнувшееся здоровья сына-вегана

Джейден Смит неделю питался только продуктами растительного происхождения.

Уилл Смит испугался за пошатнувшееся здоровья сына-вегана
Уилл Смит и Джейден Смит/фото: Тимур Ханов/КП

Супруга Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит продюсирует ток-шоу «Беседа за красным столом» (Red Table Talk). Она же выступает в качестве ведущей передачи вместе со своей мамой — актрисой Эдриэнн Бенфилд-Джонс и дочерью Джадой Пинкетт-Смит.

В новом эпизоде этого проекта семью за красным столом собрал Уилл Смит. Актеры в разговоре выразили обеспокоенность тем, что их сын Джейден стал веганом. Причем 21-летний молодой человек отказался не только от мяса, но и от всех продуктов животного происхождения. 

После недели такой диеты Джейден выглядел очень бледным, изможденным, его щеки ввалились, а под глазами образовались темные круги. К счастью, молодой человек вовремя одумался и сейчас просто не ест мясные продукты.

«Мы очень разнервничались. Сейчас ты определенно выглядишь лучше», — отметил Уилл Смит.

50-летний актер признался, что сам он имеет весьма смутные представления о правильном питании.  Во время 10-дневного отпуска с семьей личный шеф-повар каждый день баловал семью Смита свежими маффинами, и отец семейства объедался выпечкой. Это конечно отразилось на его весе — Смит поправился до 102 килограммов. Звезде «Людей в черном» пришлось взяться за себя серьезно сразу по возвращении из отпуска.

«Я ем словно наркоман, я люблю есть. Но теперь я понимаю, что делаю это только ради удовольствия. Я ем от радости, либо потому что мне скучно. Я тащу в рот всякую всячину каждый полчаса», — сокрушался актер.

 Джада Пинкетт-Смит в свою очередь рассказала, что у нее слабый желудок. Чтобы избежать ненужных проблем, актриса и телеведущая старается питаться одними и теми же продуктами постоянно. В итоге семейство решило обратиться за помощью к диетологу. 

Запись нового 11 выпуска второго сезона телешоу Red Table Talk опубликована в Facebook-аккаунте проекта.

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Уилл Смит испугался за пошатнувшееся здоровья сына-вегана
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