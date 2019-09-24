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Юлия Волкова впервые за долгое время показала 15-летнюю дочь

Бывшая солистка группы «Тату»поздравила наследницу с днем рождения.

Юлия Волкова впервые за долгое время показала 15-летнюю дочь
Юлия Волкова. фото: globallookpress.com

Юлия Волкова давно покинула группу «Тату» и занимается сольной карьерой. Девушка обладает эффектной внешностью, но красота не помогла ей обрести счастье в личной жизни. По крайне мере раньше. Старшую дочь Викторию она родила в 19 лет от Павла Сидорова. Во второй раз певица стала мамой уже в 22 года. От сына известного бизнесмена Парвиза Ясинова певица родила мальчика Самира. А вот летом прошлого года она тайно вышла замуж, но имя своего избранника оставила в секрете.

В соцсетях Юлия редко делится семейными снимками. Она ведет достаточно закрытый образ жизни для знаменитости. Однако 23 сентября артистка опубликовала редкие снимки со своей подросшей дочкой. Виктории исполнилось 15 лет, с чем ее поспешила поздравить мама. На кадрах видно, что у родительницы очень гармоничные отношения с дочкой. Сама Волкова призналась, что стала «самой счастливой», когда у нее появилась наследница.

Звезда назвала своего девочку-подростка настоящей, мудрой, целеустремленной, умной, смелой и справедливой.

«Душа моя, с днем рождения! Здоровья тебе самого крепкого, море счастья и океан любви. Ты достойна самого лучшего, и оно обязательно будет! Улыбайся каждый день, тебе это так идет… Ты — самая лучшая девочка в этом мире!» — также написала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Они отметили, что у певицы очень красивая дочка. «Какая уже взрослая доченька! Счастье ей!», «Какая принцесса», «Счастливая мама и ее копия», «Две подружки, красавицы», «Роковая девушка растет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Волкова сильно похудела. Благодаря правильному питанию и занятиям спортом девушка стала весить 45 килограммов.

А вы как считаете, дочка Юлии похожа на маму?

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Юлия Волкова впервые за долгое время показала 15-летнюю дочь
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