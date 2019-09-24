ЗВЕЗДЫ

Дочь Вербер поделилась редкими фото с мамой

Катя призналась, что лишилась в жизни защиты и опоры.

Дочь Вербер поделилась редкими фото с мамой
Алла Вербер. фото: instagram.com/verberalla/

6 августа скоропостижно ушла из жизни Алла Вербер. Она была широко известна в светских кругах. Фэшн-директор ЦУМа диктовала моду в столице и дружила с такими звездами, как Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин и Андрей Малахов. Причиной смерти, напомним, стал менингококковый сепсис. Ее похоронили в закрытом гробу в Торонто, где она прожила часть своей жизни. От первого брака у нее осталась взрослая дочь Екатерина и три внучки.

Спустя почти два месяца после трагедии наследница Вербер решила почтить память матери. Девушка до сих пор не смирилась со случившимся. Она решила поделиться очень сокровенным — снимками с Аллой из семейного архива. На них бизнесвумен запечатлена в молодости, с дочкой на руках. Эту подборку Катя сделала для вечера памяти Вербер.

«Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты… Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, тёплый человек… Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной… Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья — Тимур и дети», — написала девушка.

Дочь Вербер не стала скрывать, что ей было очень сложно подобрать слова. Однако она гордится матерью, которая смогла победить рак и продлить себе жизнь на десять лет. Катя также очень рада, что ее дочки успели познакомиться с бабушкой. Она поблагодарила всех за слова поддержки.

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Дочь Вербер поделилась редкими фото с мамой
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