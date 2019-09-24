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Жена звезды «Адмирала» Александра Клюквина заподозрила его в измене

Молодая девушка из Крыма связалась с семьей артиста и заявила, что родила от него ребенка.

Жена звезды «Адмирала» Александра Клюквина заподозрила его в измене
Александр Клюквин. фото: globallookpress.com

Александр Клюквин снялся во множестве фильмов и сериалов, включая «Адмиралъ», где ему довелось поработать с Константином Хабенским. А многие телезрители запомнили голос мужчины, так как он озвучивает многих именитых голливудских звезд, например, Аль Пачино и Роберта Де Ниро. После двух неудачных браков народный артист не надеялся встретить любовь. Но теперь он счастлив с третьей женой Тамарой, которая в 2014 году родила от него дочку Антонину.

Несмотря на разницу в возрасте в 29 лет, супруги безмерно счастливы. Но недавно в семье Клюквина разгорелся скандал. Девушка по имени Ольга Каримова заявила, что была любовницей артиста, когда его законная жена была на четвертом месяце беременности. Более того, модель утверждает, что тоже забеременела и родила ребенка от него. По словам Ольги, Александр обещал уйти от жены, но в итоге пропал.

Клюквин с третьей женой тамарой. фото
Клюквин с третьей женой Тамарой. фото: кадр из передачи «На самом деле»

В студию передачи «На самом деле» обратилась жена Клюквина. Она рассказала, что предполагаемая любовница актера четыре месяца преследует ее, пишут сообщения и просит признать ее ребенка. Однако Тамара сначала заверила, что верит мужу, который утверждает, что не знаком с Ольгой, но потом что-то заподозрила.

«Могу предположить, что у этой женщины какие-то сложные жизненные обстоятельства. Что-то же ее на это толкнуло?» — стал рассуждать Александр, но от ДНК-теста на отцовство он отказался, посчитав это унизительным.

Клюквин заверил, что его жизнь изменилась, когда он стал отцом. Теперь даже работа отошла для него на второй план. Все его мысли заняты женой и дочкой. Присоединилась к обсуждениям и сама Ольга. Она рассказала, что познакомилась с актером в Крыму, когда работала официанткой. «У нас был бурный роман. Я просто глупая, наивная, верила, что он уйдет от жены», — заявила девушка. Она отметила, что тогда Александр очень мечтал о ребенке.

Ольга Каримова
Ольга Каримова заявила, что у нее был роман с актером. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Эксперты задали вопросы гостям в студии. Они выяснили, что Клюквин лжет, говоря, что не знает Ольгу. Но также выяснилось, что у модели летом 2014 года были интимные отношения с несколькими мужчинами и она не может быть уверена в том, что именно актер отец девочки. Более того, полиграф показал, что Каримова соврала о том, что вступала в близкие отношения с Клюквиным. Оказалось, что девушка не первый раз шантажирует известного человека ради денег.

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Александр КлюквинДНК-тест на отцовствоПередача "На самом деле"
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Жена звезды «Адмирала» Александра Клюквина заподозрила его в измене
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