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Недавно родившая Саша Артемова переживает депрессию

Звезду «Дома-2» встретили из роддома муж и подруги.

Недавно родившая Саша Артемова переживает депрессию
Саша Артемова. Фото: https://www.instagram.com/artemovasasha1/?hl=ru

С тех пор как 19 сентября звезда шоу «Дом-2» Саша Артемова стала мамой, она регулярно делится своими переживаниями и соображениями на тему материнства. Так, недавно она рассказывала подписчикам своего блога в Instagram, что уже переживает послеродовую депрессию.

Однако пришло время уезжать домой, и Саша Артемова по этому случаю выложила новое видео перед выходом из роддома. В ролике она предстала с ярким макияжем. «Ну все, мамские ряды пополняются. Выходим в новую жизнь. Сейчас будет выписка. Хочется записать это видео и оставить на память. Не знаю, почему», — призналась Артемова. 

В комментарии к видео она добавила: «Как подрастёт дочь, увидит какая у неё красивая и любящая Мама». Подписчицы поздравили звезду с успешной выпиской и пожелали счастливого материнства. 

 

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Недавно родившая Саша Артемова переживает депрессию
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