Недавно родившая Саша Артемова переживает депрессию

С тех пор как 19 сентября звезда шоу «Дом-2» Саша Артемова стала мамой, она регулярно делится своими переживаниями и соображениями на тему материнства. Так, недавно она рассказывала подписчикам своего блога в Instagram, что уже переживает послеродовую депрессию.

Однако пришло время уезжать домой, и Саша Артемова по этому случаю выложила новое видео перед выходом из роддома. В ролике она предстала с ярким макияжем. «Ну все, мамские ряды пополняются. Выходим в новую жизнь. Сейчас будет выписка. Хочется записать это видео и оставить на память. Не знаю, почему», — призналась Артемова.

В комментарии к видео она добавила: «Как подрастёт дочь, увидит какая у неё красивая и любящая Мама». Подписчицы поздравили звезду с успешной выпиской и пожелали счастливого материнства.