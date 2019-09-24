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Дмитрий Хрусталев порадовал жену походом на мюзикл

Телеведущий познакомил молодую супругу со знаменитостями.

Дмитрий Хрусталев порадовал жену походом на мюзикл
Дмитрий Хрусталев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Дмитрий Хрусталев совсем недавно впервые сочетался браком. Избранницей 40-летнего телеведущего стала певица Мария Гончарук. Она стала известна телезрителям как участница шоу «Хочу в ВИА Гру». Теперь пара регулярно выходит в свет вместе. 

На днях Хрусталев пригласил жену на мюзикл «Первое свидание», премьера которого прошла в МДМ. По задумке продюсера Дмитрия Богачева, все действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Как сообщают СМИ, антураж при этом воссоздан в самом фойе театра, а зрители разместились так, будто сами являются частью истории. 

Премьеру необычного мюзикла посетили многие знаменитости. Среди них были Анастасия Стоцкая, Лариса Долина, Ирина Безрукова, Юлия Барановская, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. 

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Дмитрий Хрусталевмюзиклсвидание звездыТеатр МДМ
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Дмитрий Хрусталев порадовал жену походом на мюзикл
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