Дмитрий Хрусталев порадовал жену походом на мюзикл

Дмитрий Хрусталев совсем недавно впервые сочетался браком. Избранницей 40-летнего телеведущего стала певица Мария Гончарук. Она стала известна телезрителям как участница шоу «Хочу в ВИА Гру». Теперь пара регулярно выходит в свет вместе.

На днях Хрусталев пригласил жену на мюзикл «Первое свидание», премьера которого прошла в МДМ. По задумке продюсера Дмитрия Богачева, все действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Как сообщают СМИ, антураж при этом воссоздан в самом фойе театра, а зрители разместились так, будто сами являются частью истории.

Премьеру необычного мюзикла посетили многие знаменитости. Среди них были Анастасия Стоцкая, Лариса Долина, Ирина Безрукова, Юлия Барановская, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие.