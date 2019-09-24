Актрису Зою Бербер обманул недобросовестный застройщик

Звезда «Реальных пацанов» приобрела квартиру в ипотеку, но ключи от заветного жилья так и не получила.

Звезду «Реальных пацанов» Зою Бербер обманул застройщик. Недавно актриса вместе с семьей приобрела в ипотеку квартиру. В скором времени артистка с супругом Александром и дочерью Надей намеревались туда переехать, но вдруг стало известно, что квартира не строится.

Журналистам Teleprogramma.pro Бербер рассказала, что во время разбирательства выяснилось, что фирма, отвечающая за сдачу дома, внезапно обанкротилась. Бербер отметила, что старается не волноваться, ведь сейчас в истории разбираются контролирующие органы, а значит, в скором времени будет найдена новая фирма, которая передаст жильцам ключи.

Артистка призналась, что рассчитывала на эту квартиру и считала ее выгодным вложением средств, но результатом стали финансовые потери. «Как выясняется на деле, я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею», — резюмировала она.

Отметим, что помимо основного заработка актриса Бербер также имеет мастерскую по дереву. Правда, по признаниям самой Зои, наладить внутренние процессы, чтобы они приносили прибыль, ей пока не удалось.