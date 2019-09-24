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Дубцова показала роскошную виллу на Мальдивах

37-летняя певица отдыхает на райских островах.

Дубцова показала роскошную виллу на Мальдивах
https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Певица решила устроить себе незапланированный отпуск и в первый же месяц осени отправилась на Мальдивы. Девушка сообщила об этом поклонникам, выложив фото в махровом халате на веранде, так что те сразу поняли, что артистка наслаждается морем и солнцем по полной программе.

А после звезда поделилась и абсолютно фантастическими видами собственной виллы.

вилла Ирины Дубцовой
https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Дом, где остановилась артистка, оказался стилизован и невероятно уютен, как и все жилье на Мальдивах. Кроме того, он расположен в непосредственной близости от океана. Ирине не потребуется и минуты, чтобы нырнуть в воду.

А огромная открытая веранда позволяет наслаждаться рассветами и закатами. Кроме того, Дубцова сможет заказать на нее завтрак от шеф-повара или ужин, если пожелает.

Напомним, ранее звезда отмечала, что не привыкла экономить на себе или сыне. И считает, что «лучше хорошенько поработать», а потом «отдохнуть». Певица добавила также, что сентябрьский отпуск на Мальдивах стал для нее «внезапным», отмечает портал «ОАnews».

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Тэги:

Ирина ДубцоваМальдивы
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Дубцова показала роскошную виллу на Мальдивах
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