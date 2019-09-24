Дубцова показала роскошную виллу на Мальдивах

Певица решила устроить себе незапланированный отпуск и в первый же месяц осени отправилась на Мальдивы. Девушка сообщила об этом поклонникам, выложив фото в махровом халате на веранде, так что те сразу поняли, что артистка наслаждается морем и солнцем по полной программе.

А после звезда поделилась и абсолютно фантастическими видами собственной виллы.

Дом, где остановилась артистка, оказался стилизован и невероятно уютен, как и все жилье на Мальдивах. Кроме того, он расположен в непосредственной близости от океана. Ирине не потребуется и минуты, чтобы нырнуть в воду.

А огромная открытая веранда позволяет наслаждаться рассветами и закатами. Кроме того, Дубцова сможет заказать на нее завтрак от шеф-повара или ужин, если пожелает.

Напомним, ранее звезда отмечала, что не привыкла экономить на себе или сыне. И считает, что «лучше хорошенько поработать», а потом «отдохнуть». Певица добавила также, что сентябрьский отпуск на Мальдивах стал для нее «внезапным», отмечает портал «ОАnews».