Вместо спорта: Слава заставляет домочадцев делать генеральную уборку

А когда певица уезжает на гастроли, все заботы берет на себя ее возлюбленный и две няни.

Певица Слава в свои 39 лет выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Она ведет активный образ жизни. С поклонниками девушка делится, как положительными, так и отрицательными эмоциями. Артистка не боится показаться смешной или резкой. Она воспитала дочку Сашу от первого брака, а теперь растит вторую наследницу Антонину вместе с гражданским супругом Анатолием Данилицким.

больше по теме Слава поможет старшей дочери стать певицей Артистка разоткровенничалась в интервью о своей семье.

В новом интервью Слава рассказала об успехах своих детей. Она отметила, что ее младшая дочка увлекается спортом, а также поет и танцует. Старшая, хоть и учится на лингвиста, тоже имеет артистические данные. Артистка не исключает, что девушка пойдет по ее стопам. Однако Слава в последнее время очень загружена из-за работы. Она много гастролирует и готовится к концерту в Кремле. Но при этом девушка заверила, что сама ведет домашнее хозяйство, когда находится дома.

«Люблю поесть и сама помыть тарелку и кастрюлю за собой, меня это успокаивает», — отметила звезда. По ее словам, когда вещи разложены по своим местам, а посуда блестит, она чувствует себя более комфортно.

«Поэтому я дома сама всегда убираюсь, сама с пылесосом, с веником, с тряпкой. Или вообще веселуха — устроить всем генеральную уборку, заставить окна помыть. Это еще и спорт какой хороший. Сначала убралась, потом села с мамой, хряпнули рюмочку, песни запели, телик включили. Вообще класс!», — заявила Слава.

Отметим, что когда певица отсутствует долгое время, за ее младшей дочкой присматривают две няни. Также ее возлюбленный активно принимает участие в школьной самодеятельности, помогая организовывать разные мероприятия. По словам артистки, именно то, что она часто уезжает, помогает их отношениям не потухать. Находясь в разлуке они всегда с Анатолием скучают друг по другу. Ко всему прочему Слава страдает дислексией (рассеянность, неусидчивость, человек плохо читает, — Прим. ред.), поэтому избранник много ей рассказывает или читает в слух. Это не раз выручало звезду, об этом она поведала изданию WomanHit.ru.