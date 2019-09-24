Ляйсан Утяшева попыталась задеть Тимура Родригеза жесткой шуткой

Ляйсан Утяшева задела Тимура Родригеза, пошутив над его творчеством. Недопонимание между телеведущей и артистом произошло на съемках выпуска программы «Прожарка». Гимнастку вызвали к трибуне в качестве специального гостя – она должна была пошутить о своем муже, но вместо этого она выбрала объектами всех присутствующих в зале комиков.

Утяшева заявила, что Тимур – это Павел Воля, но только в не самые удачные для творчества годы. «Тимур, ты — это Паша в то время, когда он увлекался музыкой. Ему казалось, что это круто, а все вокруг ждали, когда он закончит», — заявила Ляйсан.

Тимур, впрочем, шутку на свой счет не воспринял и громко засмеялся в ответ. Поаплодировали и присутствовавшие в зале зрители. Чуть позже же поклонники Тимура отметили, что реплика была достаточно грубая. Некоторые и вовсе предположили, что ее автором, на самом деле, является сам Воля.