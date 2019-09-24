Тимати похвастался чужим котом и айфоном

Тимати решил убить двух зайцев одним фото. На своей странице в Instagram он выложил фото своего породистого кота и заодно похвастался новой моделью iPhone. Свою фотографию он подписал так: «Никогда не думал, что мне будут нравиться кошки. Но эта — красавица».

Многие подписчики певца упрекнули его в том, что он демонстрирует свой новый смартфон, на что тот признался, что телефон вовсе не его. «Для меня новый айфон давно не сенсация, как ты понял, и купить его тоже не проблема. Телефон этот не мой, кошка тоже )) я хожу со старым пока. И не испытываю комплексов», — написал Тимати.

Впрочем, рэпер заметил, что и кот тоже не его. Как выяснилось, и животное, и телефон принадлежат невесте Тимати Анастасии Решетовой. Девушка сама сообщила об этом в комментариях к посту.

Как известно, у Анастасии четыре кошки. Последнее приобретение — Багира, кошка самой престижной породы в мире Саванна F1. По информации прессы, в Москве такой котенок стоит около 950 тысяч рублей.