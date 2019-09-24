Соколовский отказался отвечать на вопрос, с кем проведет день рождения

Певец Влад Соколовский отказался отвечать на вопрос, с кем проведет 28 день рождения. Праздник артист отмечает 24 сентября. На вопрос журналистов Teleprogramma.pro о том, будут ли на торжестве присутствовать экс-супруга певца Рита Дакота и маленькая дочь Мия, Влад предпочел не отвечать, заявив, что считает тему неприятной для обсуждения.

«Очень неудобный вопрос», — емко ответил Влад, намекая на то, что упоминание супруги в этом контексте ему доставляет дискомфорт.

Напомним, 16 сентября Рита вместе с дочерью Мией улетела отдыхать в Грецию. Сейчас звезда пребывает в Пиргосе, что на Пелопонесском острове. Дакота вместе с дочерью проводят много времени на пляже, купаются, загорают и пробуют местную кухню. Отпуск экс-жены случайным образом совпал с именинами Влада. Не исключено, что артисту не очень приятен сей факт.