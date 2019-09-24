Слава поможет старшей дочери стать певицей

Слава из тех артисток, которые не пытаются выглядеть идеально. Она может опубликовать фото без макияжа или признаться на камеру, что так повеселилась вечером, что плохо себя чувствует. Певица благодаря трудолюбию, таланту и искренности завоевала любовь поклонников. И, конечно, она заботливая мама. Старшей Саше Морозовой уже 20 лет, а младшей Антонине Сланевской только семь.

В новом интервью Слава рассказала, что ее младшая наследница учится в обычной школе рядом с их домом на Новой Риге. В одном классе с девочкой учится сын Зары Максим. По словам артистки, у нее мало свободного времени, поэтому чаще в учебном заведении бывает ее гражданский супруг Анатолий Данилицкий. При этом звезда отметила, что ее дочка занимается спортом. По словам Славы, Антонина делает успехи в плавании и гимнастике.

«Что касается артистических способностей, то Антонина поет, танцует. Ну, все это, конечно, в домашних условиях — мы не ходим ни в какие специальные кружки», — поделилась артистка.

Также она не стала скрывать, что у них есть две няни. Они помогают ее мужу, пока певица находится на гастролях. А вот старшая дочка, которая окончила школу с золотой медалью, учится в РУДН на лингвиста.По словам знаменитости, у девушки отлично получается изучать языки. Слава призналась, что не осуждает наследницу за пикантные снимки, которые та публикует в соцсетях. Артистка не стала скрывать, что и сама в свое время мечтала стать моделью. Однако из-за маленького роста у Саши нет шансов стать звездой подиумов, зато она может пойти по стопам мамы.

«Она у меня с широким вокальным диапазоном, долго занималась вокалом, и сейчас мы даже записали несколько песен. Может, в будущем и станет певицей, дай бог, я ей во всем помогу», — заявила Слава, пишет издание Womanhit.ru.

А вы помогаете наследникам в карьере?