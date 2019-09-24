ЗВЕЗДЫ

«Детеныш подрос»: Навка опубликовала фото своей дочери

Фигуристка восхитилась повзрослевшей наследницей. Саше Жулиной 19 лет.

«Детеныш подрос»: Навка опубликовала фото своей дочери
Татьяна Навка и Саша Жулина. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка счастлива в браке с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. У них подрастает общая дочка Надежда. Пятилетняя девочка умеет кататься на коньках и даже побеждала на соревнованиях, также она занимается балетом. Есть у спортсменки еще одна дочка Саша Жулина от чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, с которым она прожила в браке 14 лет. Ей уже 19 лет. Девушка учится в МГИМО.

Так как Саша давно живет самостоятельно, Навка скучает по дочке. Накануне она опубликовала новые снимки повзрослевшей наследницы. На фото девушка позирует в джинсах и топе с открытыми плечами и пышными рукавами. Образ она дополнила часами и браслетом. Ее волосы были завиты в кудри, а на лицо нанесен неброский макияж.

«А мой детеныш подрос!!!» — похвасталась Татьяна.

Похоже, что она не может поверить в то, что ее дочь стала взрослой. Певица Анна Семенович восхитилась девушкой. «На тебя так похожа стала», — обратилась она к фигуристке. Поклонники тоже пришли в восторг. «А уже прям невеста! Время летит!», «Какая красивая», «Кто эта леди?», «Очень красивая и так похожа на мамулю», «Копия папа Саша… но женственность, изящность, взгляд мамы красавицы», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Жулина в юности играла в большой теннис. Ей пришлось прекратить тренировки в 15 лет, когда она получила травму. Однако девушка считает, что спорт дал ей много, развил такие качества, как упорство и выносливость.

А вам понравился образ Саши?

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Александра ЖулинаЗвездные детиТатьяна Навка
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«Детеныш подрос»: Навка опубликовала фото своей дочери
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