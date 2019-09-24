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Шпица в парике показала, как выглядела бы блондинкой

Актриса решила поэкспериментировать с имиджем.

Шпица в парике показала, как выглядела бы блондинкой
Екатерина Шпица (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Екатерина Шпица решила поэкспериментировать с имиджем ради съемок в новой ленте. Свежие кадры знаменитость опубликовала в Stories. Примечательно, что актриса отказалась от кардинальных внешних перемен, отдав предпочтение парику. Так, Шпица показала, как она могла бы выглядеть с длинными белокурыми локонами и челкой, если бы перекрасилась в блондинку.

Екатерина Шпица в парике (Фото: Instagram.com/katerinashpitsa)

К слову, ранее актриса делилась с подписчиками секретами своей стройной фигуры. Знаменитость призналась, что не видит смысла ограничивать себя в еде. По словам Екатерины, она ест постоянно, но небольшими порциями. Шпица не понимает тех девушек, которые из-за «надуманных идеалов» красоты готовы отказывать себе в любимых блюдах, придерживаясь изнурительных диет.

Того же же мнения придерживается и оперная певица Анна Нетребко. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, артистка выступила с критикой в адрес хейтеров, заявив, что она стала все чаще сталкиваться с мифами о своем весе. Певица подметила, что уже много лет носит один и тот же размер одежды и не собирается корректировать фигуру диетами или голодовками.

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Екатерина ШпицаЗвездный стиль
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Шпица в парике показала, как выглядела бы блондинкой
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