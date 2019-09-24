Шпица в парике показала, как выглядела бы блондинкой

33-летняя Екатерина Шпица решила поэкспериментировать с имиджем ради съемок в новой ленте. Свежие кадры знаменитость опубликовала в Stories. Примечательно, что актриса отказалась от кардинальных внешних перемен, отдав предпочтение парику. Так, Шпица показала, как она могла бы выглядеть с длинными белокурыми локонами и челкой, если бы перекрасилась в блондинку.

К слову, ранее актриса делилась с подписчиками секретами своей стройной фигуры. Знаменитость призналась, что не видит смысла ограничивать себя в еде. По словам Екатерины, она ест постоянно, но небольшими порциями. Шпица не понимает тех девушек, которые из-за «надуманных идеалов» красоты готовы отказывать себе в любимых блюдах, придерживаясь изнурительных диет.

Того же же мнения придерживается и оперная певица Анна Нетребко. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, артистка выступила с критикой в адрес хейтеров, заявив, что она стала все чаще сталкиваться с мифами о своем весе. Певица подметила, что уже много лет носит один и тот же размер одежды и не собирается корректировать фигуру диетами или голодовками.