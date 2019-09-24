Куценко поделился фирменной фразой на случай ударов судьбы

Три ключевых слова актер произнес в кадре, когда еще снимался с волосами.

Актер и режиссер Гоша Куценко вспомнил одну из своих старых ролей и поделился с поклонниками кадром из фильма, в котором он снимался еще с волосами.

«Дарю универсальную фразу на все случаи жизни, когда получаешь удар судьбы… И идешь этот удар смягчать и уничтожать его последствия!» — написал 52-летний артист в Instagram.

На ролике персонаж Куценко, вздыхая, говорит: «Вот так вот…» Сама фраза короткая, но ее наполняет многозначительная мимика актера. Кто знает, может зрители прислушаются и заменят на эти три слова какие-нибудь нелицеприятные выражения, которые у них обычно срываются с языка в тяжелых ситуациях.

«Я говорю обычно: «Ну как-то так», — написала в комментариях под видео телеведущая Лера Кудрявцева.

больше по теме Куценко оправдался за парковку у ЦУМа за 17 тысяч рублей Артист признался, что не ожидал такой живой дискуссии на эту тему.

Кстати, подписчики Гоши так и не смогли вспомнить, из какого фильма этот кадр. Предлагаем вам проверить свою эрудицию.

А что обычно говорите вы, когда получаете удар судьбы?