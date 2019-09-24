«Мне бы такого не простили»: Орбакайте прокомментировала выступление Мадонны

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Кристина Орбакайте не смогла пропустить шоу Мадонны в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что американская поп-дива планирует отправиться в гастрольный тур в поддержку своего альбома Madame X. По словам наследницы Аллы Борисовны, ей посчастливилось одной из первых насладиться выступлением именитой артистки, уточнив, что концерт Мадонны состоялся не на стадионе, а в Бруклинской музыкальной академии.

Делясь впечатлениями от увиденного, старшая дочь Аллы Пугачевой подметила, что получила колоссальный заряд положительной энергии. При этом Орбакайте посетовала на то, что всем присутствующим пришлось убрать телефоны в специальные кейсы из-за запрета на видеосъёмку. По мнению Кристины, отсутствие камер придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение.

Единственно, что расстроило российскую певицу, так это долгое ожидание. Как выяснилось, выход Мадонны на сцену был задержан на три часа. Орбакайте не сомневается, что ее поклонники вряд ли бы смогли принять такое поведение.

«Мне бы такого не простили», — добавила дочь Пугачевой, упомянув о задержке шоу.

В целом, по словам Кристины, она осталась довольна увиденным. Супруга предпринимателя Михаила Земцова посоветовала поклонникам посетить шоу Мадонны, если у них появится такая возможность.