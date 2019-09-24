ЗВЕЗДЫ

«Мне бы такого не простили»: Орбакайте прокомментировала выступление Мадонны

Наследница Аллы Борисовны оценила шоу американской поп-исполнительницы.

«Мне бы такого не простили»: Орбакайте прокомментировала выступление Мадонны
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Кристина Орбакайте не смогла пропустить шоу Мадонны в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что американская поп-дива планирует отправиться в гастрольный тур в поддержку своего альбома Madame X. По словам наследницы Аллы Борисовны, ей посчастливилось одной из первых насладиться выступлением именитой артистки, уточнив, что концерт Мадонны состоялся не на стадионе, а в Бруклинской музыкальной академии.

Делясь впечатлениями от увиденного, старшая дочь Аллы Пугачевой подметила, что получила колоссальный заряд положительной энергии. При этом Орбакайте посетовала на то, что всем присутствующим пришлось убрать телефоны в специальные кейсы из-за запрета на видеосъёмку. По мнению Кристины, отсутствие камер придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение.

Единственно, что расстроило российскую певицу, так это долгое ожидание. Как выяснилось, выход Мадонны на сцену был задержан на три часа. Орбакайте не сомневается, что ее поклонники вряд ли бы смогли принять такое поведение.

«Мне бы такого не простили», — добавила дочь Пугачевой, упомянув о задержке шоу.

В целом, по словам Кристины, она осталась довольна увиденным. Супруга предпринимателя Михаила Земцова посоветовала поклонникам посетить шоу Мадонны, если у них появится такая возможность.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКристина Орбакайтепевица Мадонна
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мне бы такого не простили»: Орбакайте прокомментировала выступление Мадонны
Интересно?
Поделись с друзьями: