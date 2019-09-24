«Не повторяй папиных ошибок»: Петренко обратился к сыну от Климовой

Актер лично поздравил Корнея с днем рождения, побывав на семейном ужине в одном из столичных ресторанов.

42-летний Игорь Петренко стал отцом пятерых детей. От предыдущего брака с Екатериной Климовой у актера подрастают сыновья: 12-летний Матвей и Корней — 23 сентября ему исполнилось одиннадцать лет. В отношениях с 28-летней Кристиной Бродской на свет появились дочери: София-Каролина, Мария и Ева. По словам Петренко, старшие девочки с радостью нянчатся с младшей сестренкой. Несмотря на плотный съемочный и репетиционный график, Игорь старается не забывать и о сыновьях от Климовой.

Так, актер часто берет мальчиков к себе на выходные. Матвей и Корней сумели подружиться с нынешней возлюбленной отца. Кристина Бродская не препятствует мужу видеться с детьми, во всем поддерживая своего избранника.

Петренко не смог пропустить семейный ужин в одном из столичных ресторанов. К слову, на вечеринке по случаю дня рождения Корнея присутствовала и близкая подруга Екатерины — Татьяна Лютаева. На праздник актер пришел по приглашению бывший жены. Произнося тост в честь юного именинника, Игорь пожелал Корнею реализовать в будущем все мечты и самые смелые желания. Не обошлось и без родительских наставлений.

«Старайся не повторять ошибок взрослых! Папиных ошибок… Конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — добавил Петренко.

Напомним, что после развода с актером Екатерина Климова вышла замуж за Гелу Месхи. В их отношениях родилась младшая дочь знаменитости — Белла. Еще летом стало известно о том, что артистка развелась с Месхи. Экс-супруги отказываются комментировать причину побудившую их подать документы на расторжение брака. Однако блогер Елена Миро полагает, что пара распалась из-за разницы в возрасте. Екатерина была на восемь лет старше бывшего мужа.