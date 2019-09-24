ЗВЕЗДЫ

«Не повторяй папиных ошибок»: Петренко обратился к сыну от Климовой

Актер лично поздравил Корнея с днем рождения, побывав на семейном ужине в одном из столичных ресторанов.

«Не повторяй папиных ошибок»: Петренко обратился к сыну от Климовой
Екатерина Климова и Игорь Петренко (Фото: Globallookpress.com)

42-летний Игорь Петренко стал отцом пятерых детей. От предыдущего брака с Екатериной Климовой у актера подрастают сыновья: 12-летний Матвей и Корней — 23 сентября ему исполнилось одиннадцать лет. В отношениях с 28-летней Кристиной Бродской на свет появились дочери: София-Каролина, Мария и Ева. По словам Петренко, старшие девочки с радостью нянчатся с младшей сестренкой. Несмотря на плотный съемочный и репетиционный график, Игорь старается не забывать и о сыновьях от Климовой.

Так, актер часто берет мальчиков к себе на выходные. Матвей и Корней сумели подружиться с нынешней возлюбленной отца. Кристина Бродская не препятствует мужу видеться с детьми, во всем поддерживая своего избранника.

Среди приглашенных присутствовала и Татьяна Лютаева (Фото: Instagram.com/tanialyutaeva)

Петренко не смог пропустить семейный ужин в одном из столичных ресторанов. К слову, на вечеринке по случаю дня рождения Корнея присутствовала и близкая подруга Екатерины — Татьяна Лютаева. На праздник актер пришел по приглашению бывший жены. Произнося тост в честь юного именинника, Игорь пожелал Корнею реализовать в будущем все мечты и самые смелые желания. Не обошлось и без родительских наставлений.

Игорь Петренко не скрывает, что гордится своими мальчиками (Фото: Instagram.com/tanialyutaeva)

«Старайся не повторять ошибок взрослых! Папиных ошибок… Конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — добавил Петренко.

Напомним, что после развода с актером Екатерина Климова вышла замуж за Гелу Месхи. В их отношениях родилась младшая дочь знаменитости — Белла. Еще летом стало известно о том, что артистка развелась с Месхи. Экс-супруги отказываются комментировать причину побудившую их подать документы на расторжение брака. Однако блогер Елена Миро полагает, что пара распалась из-за разницы в возрасте. Екатерина была на восемь лет старше бывшего мужа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не повторяй папиных ошибок»: Петренко обратился к сыну от Климовой
Интересно?
Поделись с друзьями: