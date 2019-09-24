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Решетова боялась стать на последних сроках беременности сонной и опухшей

По словам модели, сейчас чувствует она себя просто прекрасно.

Решетова боялась стать на последних сроках беременности сонной и опухшей
Решетова высказалась о своей беременности/globallookpress.com

Модель Анастасия Решетова завила, что боялась на последних сроках беременности выглядеть сонной и опухшей. К счастью, как она сказала, мрачные прогнозы не сбылись. Она сейчас прекрасно себя чувствует.

Анастасия Решетова и Тимати. Фото
Решетова рассказала о своей беременности/globallookpress.com

Также невеста рэпера Тимати отметила, что у нее нет гормональных всплесков и хандры, чего она очень опасалась. Она находится в предвкушении рождения малыша. Роды, напомним, должны состояться в октябре.

Решетова отметила, что даже беременная женщина не должна забывать заботиться за собой, чтобы нравиться любимому мужчине. «Продолжайте себя любить. Даже если ваше тело не такое как раньше», — заметила модель.

Также девушка считает, что это все отговорки, что женщина при беременности сильно занята и ничего не успевает. По словам любимой девушки Тимати, можно успеть сделать все домашние дела. Главное, чтобы было желание. Сидеть на месте она не любит даже, находясь в интересном положении, сообщает «СтарХит».

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Решетова боялась стать на последних сроках беременности сонной и опухшей
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