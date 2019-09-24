И модель, и певица: Алеся Кафельникова выпустила мини-альбом

20-летняя дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся запела. Девушка строит карьеру модели, но сцена сейчас манит многих, и вот красавица уже опубликовала на популярных музыкальных интернет-сервисах свой трек James Bond под сценическим псевдонимом Alesya KAF. На просторах Интернета есть уже два сингла от этой исполнительницы. Записывалась молодая звезда там же, где и Ольга Бузова с Полиной Гагариной.

Поделившись ссылкой на песню в Instagram, девушка попросила подписчиков оценить композицию, и получила в ответ множество одобрительных комментариев и просьб продолжать творчество. В треке, кстати, используется ненормативная лексика.

Напомним, недавно Алеся призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. Неудавшийся роман вогнал топ-модель в депрессию, которую она пыталась побороть запрещенными веществами. Осознав ужас произошедшего, девушка прошла курс лечения и отгородила себя от всего, что связано с наркотиками.

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Послушали песни Алеси? Как вам?