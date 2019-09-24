«Внезапный отпуск»: Дубцова устроила сентябрьские каникулы на Мальдивах

Выпускница «Фабрики звезд» поделилась свежим фото в Instagram, представ перед объективом фотокамеры в белом махровом халате.

37-летняя Ирина Дубцова покинула осеннюю дождливую Москву, отправившись на Мальдивы. Выпускница «Фабрики звезд» решила устроить себе незапланированные сентябрьские каникулы. Об этом исполнительница рассказала на личной страничке в Instagram.

«Доброе утро!! Мои Мальдивы, внезапный отпуск… Хочу, могу, делаю», — отметила певица.

На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, в кадре Дубцова запечатлена в в белом махровом халате, сидя на больших подвесных качелях с подушками и мягким матрасом.

В недавнем интервью артистка призналась, что никогда не экономила на близких — Ирина воспитывает тринадцатилетнего сына Артема. Кроме того, в отдельную статью расходов Дубцова выделяет отдых за границей. Исполнительница заметила, что живет одним днем, одним моментом, не занимаясь накопительством.

По словам певицы, в настоящее время ее сердце несвободно. При этом артистка не спешит называть имя нового избранника. Сына знаменитость родила от солиста группы «Plazma» Романа Черницына.