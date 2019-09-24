Короткий роман: 16-летняя актриса из «Закрытой школы» рассталась с парнем

16-летняя звезда сериала «Закрытая школа» Луиза-Габриэла Бровина рассталась с молодым человеком после того, как две недели назад вывела его в свет. 10 сентября юная актриса появилась на телевизионной премии «Дай пять!» в сопровождении 23-летнего Ивана Фишбейна. Тогда Луиза-Габриэля с уверенностью заявляла, что очень счастлива, ведь со второй половинкой они понимают друг друга с полуслова.

Однако, не прошло и двух недель с того момента, как союз распался. Актриса удалила все снимки с парнем из социальных сетей и оставила многозначительные надписи о том, что в жизни ничего не бывает зря. Позже она сама пояснила журналистам, что причиной разрыва стала ревность – Иван часто выказывал ей недовольство из-за общения с молодыми людьми, даже если это общение было исключительно рабочим. Последней же каплей для Луизы-Габриэлы стал скандал на дне рождения подруги Бровиной – там пару Луизы и Ивана пригласил к своему столу подающий надежды певец Сурен Платонов. Иван же поспешил отказаться и заявил, что он вместе с девушкой уезжает домой, отмечает «ВокругTV».

Сама девушка признается, что не жалеет о принятом решении, ведь для нее на данный момент важнее карьера и личностный рост.