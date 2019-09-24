Первому мужу Заворотнюк заплатили за рассказ о бывшей жене

Олаф Шварцкопф на днях прибыл в столицу и стал мелькать на телеканалах.

Первому мужу актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одном из столичных медицинских центров, где проходит лечение от рака, Олафу Шварцкопфу заплатили за рассказы о бывшей супруге. Известно, что мужчина сейчас живет в Магнитогорске в Челябинской области с дочкой. При этом квартира ему не принадлежит. Ему любезно предоставили ее друзья.

Когда-то Шварцкопф был небедным человеком, но его бизнес прогорел и найти свое предназначение в этой жизни он так и не сумел. Сейчас, когда Анастасии Заворотнюк «в топе», Шварцкопф неожиданно всплыл в информационной повестке.

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Известно, что мужчине оплатили переезд из Магнитогорска в Москву, проживание в дорогом отеле, а также выдали приличный гонорар за рассказы о бывшей жене.

Добавим, что не так давно в эфире одного из каналов Олаф Шварцкопф заявил, что всегда после расставания следил за успехами бывшей супруги. При этом он попросил у нее прощения, что так и не смог ей дать, чего она хотела и заслуживала, сообщает «Комсомольская правда».