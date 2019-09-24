ЗВЕЗДЫ

Первому мужу Заворотнюк заплатили за рассказ о бывшей жене

Олаф Шварцкопф на днях прибыл в столицу и стал мелькать на телеканалах.

Первому мужу Заворотнюк заплатили за рассказ о бывшей жене
Первый муж Заворотнюк стал много рассказывать о бывшей жене/globallookpress.com

Первому мужу актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одном из столичных медицинских центров, где проходит лечение от рака, Олафу Шварцкопфу заплатили за рассказы о бывшей супруге. Известно, что мужчина сейчас живет в Магнитогорске в Челябинской области с дочкой. При этом квартира ему не принадлежит. Ему любезно предоставили ее друзья.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Бывший муж Заворотнюк зарабатывает на болезни актрисы/globallookpress.com

Когда-то Шварцкопф был небедным человеком, но его бизнес прогорел и найти свое предназначение в этой жизни он так и не сумел. Сейчас, когда Анастасии Заворотнюк «в топе», Шварцкопф неожиданно всплыл в информационной повестке.

Известно, что мужчине оплатили переезд из Магнитогорска в Москву, проживание в дорогом отеле, а также выдали приличный гонорар за рассказы о бывшей жене.

Добавим, что не так давно в эфире одного из каналов Олаф Шварцкопф заявил, что всегда после расставания следил за успехами бывшей супруги. При этом он попросил у нее прощения, что так и не смог ей дать, чего она хотела и заслуживала, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиМагнитогорскОлаф ШварцкопфЧелябинская область
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Первому мужу Заворотнюк заплатили за рассказ о бывшей жене
Интересно?
Поделись с друзьями: