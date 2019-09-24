Вера Брежнева объяснила, зачем ей нужны откровенные фотосессии

Певица собирается любоваться своей формой спустя много лет.

В свежем посте в Instagram певица Вера Брежнева заглянула в будущее и помечтала о том, как она в зрелом возрасте будет вспоминать нынешнюю себя.

«Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе», — написала 37-летняя артистка.

Становится понятно, зачем одной из главных красавиц отечественного шоу-бизнеса столько откровенных фотографий, демонстрирующих ее фигуру. Кроме десятков фотосессий в свои годы певица может похвастаться ярким участием в группе «ВИА Гра», браком с Константином Меладзе, двумя сольными альбомами, несколькими наградами «Золотой граммофон», благотворительной деятельностью и рядом признаний в качестве самой сексуальной женщины России.

Певица сердечно поблагодарила своих поклонников за добрые слова, добавив фразу «пока я жива».

А что вы будете вспоминать через годы?