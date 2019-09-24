«Руки вверх!» рассудили танцевальный спор Бузовой и Давы

Эпатажная певица Ольга Бузова и ее партнер по клипу «Лайкер», блогер Дава опубликовали в Instagram видео своего спора. На ролике молодой человек агрессивно настаивает, что танцевать нужно «как пчела», а исполнительница истерично доказывает, что плясать стоит «под Бузову». В финале они останавливают обычного прохожего и нападают на него со своей дилеммой, но тот начинает напевать хит группы «Руки вверх!», и в итоге все втроем пляшут под эту танцевальную классику.

В комментариях под видео, опубликованным на странице певицы, Бузова и Дава продолжили спор. Звезда «Дом-2» просит подписчиков ставить лайки за свой вариант, то же самое делает блогер. В итоге за ночь ролик набрал более 1,7 миллиона «сердечек». Поклонники просят Ольгу выкладывать побольше таких видео.

Добавим, что «Танцуй как пчела» — это совместная песня Давы (настоящее имя — Давид Манукян) и рэпера Ramil’ (Рамиль Алимов). Ну а как танцевать «под Бузову» можно легко узнать, посмотрев любой ее клип.

Вы тоже хотите, чтобы Ольга снимала больше смешных видео?