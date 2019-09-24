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«Все происходило на моих глазах»: Николаев вспомнил о романе Заворотнюк и Чернышева

Народный артист России не сомневается, что рядом с Петром актриса обрела настоящее женское счастье.

«Все происходило на моих глазах»: Николаев вспомнил о романе Заворотнюк и Чернышева
Анастасия Заворотнюк (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Юрий Николаев признался, что стал невольным свидетелем того, как развивался роман между фигуристом Петром Чернышевым и Анастасией Заворотнюк. Вместе с нынешним возлюбленным актриса воспитывает маленькую дочь Милу. От предыдущих отношений у Насти есть двое уже взрослых детей: 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.

По словам Николаева, он близко знаком с семьей Заворотнюк и считает себя другом актрисы. Юрий Александрович вместе с Анастасией вел два сезона шоу «Танцы со звездами», и один сезон одного из ледовых проектов. Телеведущий не скрывает, что на протяжении двух лет им приходилось делись одну гримерку.

«Все происходило на моих глазах, при мне. С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем», — отметил Николаев в интервью «Комсомольской правде», рассказывая о романе актрисы с прославленным фигуристом.

Анастасия Заворотнюк. Фото: Globallookpress.com

Уже тогда Юрий Александрович не сомневался в искренних чувствах Чернышева и сейчас, по словам телеведущего, муж Анастасии делает все для того, чтобы она поправилась и вернулась к нормальной жизни. Ранее в прессе появилась информация о том, что у Заворотнюк обнаружили злокачественную опухоль.

В октябре 2018 года Анастасия родила от фигуриста дочь Милу. Примечательно, что актриса тщательно скрывала от поклонников свое интересное положение. Позже Заворотнюк призналась, что ей не хотелось афишировать это счастливое событие.

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«Все происходило на моих глазах»: Николаев вспомнил о романе Заворотнюк и Чернышева
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