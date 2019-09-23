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Лиза и очки: дочь Галкина впервые примерила Instagram-маску

Малышке очень понравился популярный фильтр.

Лиза и очки: дочь Галкина впервые примерила Instagram-маску
Максим Галкин и Лиза/instagram.com/maxgalkinru/

Фанатская страничка Лизы Галкиной поделилась милым видео с дочкой Примадонны. В кадре ее отец Максим Галкин вместе со своей наследницей забавляется с программой в телефоне, которая накладывает на лица пользователей забавные маски.

В данном случае комик «примерял» очки. Для Лизы эта сетевая фишка оказалась полнейшим сюрпризом. Девочка долго не могла понять, что же это значит, и дурачилась перед камерой, показывая язык.

Напомним, ранее мы писали о реакции дочери Пугачевой на оперные арии. 5-летняя малышка восприняла это специфическое пение на удивление восторженно. Не сдерживая эмоций, Лиза пританцовывала в такт музыке. А ее брат Гарри в этот момент тихонечко ухмылялся поведению сестры.

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Лиза и очки: дочь Галкина впервые примерила Instagram-маску
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