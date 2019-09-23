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Похудевшая Лолита впечатлила Баскова выбором костюма для клипа

Певица продемонстрировала худи, сшитое на заказ.

Похудевшая Лолита впечатлила Баскова выбором костюма для клипа
Лолита Милявская. Фото: globallookpress

Лолита Милявская сообщила поклонникам, что приехала в Минск работать над клипом. На съемках, которые были запланированы в одном из ночных клубов белорусской столицы, артистка появилась в весьма необычном виде.

Певица показала в Instagram видео, на котором позирует перед зеркалом, снимая себя на смартфон. На Лолите надет мешковатый ярко-желтый наряд, украшенный спереди изображением женской фигуры в одном нижнем белье. На уровне пупка на ткани можно увидеть украшение, похожее на пирсинг.

«Никого не хочу напугать, но что-то все прячутся, как будто я раздета. Я не раздетая! Это должно стать новым трендом, это худи, в котором я буду сниматься в клипе. Я похудела и уже практически такая, как нарисовано», – заявила Милявская.

Новый образ исполнительницы прокомментировал Николай Басков. Он отметил в комментариях, что внешний вид коллеги сразил его наповал.

Фото: Instagram@lolitamilyavskaya

К слову, большинство поклонников Лолиты остались в восторге от ее «раздетого» костюма. «Гениальный прикид», «Мне срочно такое же надо», «Супер кофта. Такую же хочу», «Красоту ни чем не испортишь, ее можно только подчеркнуть!», «Лободе не угнаться за вами, девушка», – высказались фанаты.

А недавно Милявская вышла на сцену еще в одном забавном наряде. Она была облачена в короткое, скрывающее фигуру платье с принтом и бахромой по низу. В таком наряде звезда напоминала йети.

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Похудевшая Лолита впечатлила Баскова выбором костюма для клипа
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