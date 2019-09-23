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«Смена сезонов»: Лиза Арзамасова зафиксировала первый снег в столице

Такое наблюдение сделала актриса Лиза Арзамасова.

«Смена сезонов»: Лиза Арзамасова зафиксировала первый снег в столице
Погода радует москвичей снегом на цветах в сентябре. Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Актриса Лиза Арзамасова зафиксировала в Москве снег в сентябре. Молодая артистка рассказала, что 23 числа прилетела из теплого Берлина и тут же отправилась на фотосессию в сквер в районе Нахимовского проспекта. Вокруг нее стояли деревья с густой зеленой листвой, в клумбах пестрили цветы, но неожиданно на лицо девушки упала снежинка. Затем актриса наблюдала, как снег падает на роскошные астры, правда, эту картину она не сняла, поэтому проиллюстрировала свой пост фотографией из Германии.

«Похоже, современному человеку нужно учиться нормально принимать резкие перепады температур и почти ежедневную «смену сезонов». Осень, лето и зиму вполне реально застать за одни сутки», — написала Арзамасова в Instagram.

Напомним, что в этот же день синоптики пообещали москвичам затяжное похолодание и мокрый снег. Кстати о погоде, юморист Гарик Мартиросян передал жителям столицы теплый привет из солнечного Сочи и тут же извинился за это.

А какие погодные аномалии помните вы?

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«Смена сезонов»: Лиза Арзамасова зафиксировала первый снег в столице
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