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Меган и Гарри пустились в пляс вместе с жителями Южной Африки

Герцогиня и принц Гарри начали официальный тур по стране.

Меган и Гарри пустились в пляс вместе с жителями Южной Африки
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Меган Маркл и принц Гарри отправились в десятидневную официальную поездку по Южной Африке. Прибыв на Черный континент вместе с маленьким сыном Арчи, королевская пара остановилась в Кейптауне.

В первый день визита супруги, держась за руки, посетили городок Ньянга, где провели семинар, посвященный проблемам детей и женщин. Меган появилась на публике в свободном черно-белом платье бренда Mayamiko длиной до колен, а Гарри оделся в традиционную светлую рубашку и брюки.

Местные жители устроили для герцога и герцогини Сассекских настоящее представление. Женщины в национальных костюмах показали зажигательный танец под живую музыку, услышав которую, принц пустился в пляс. Не смогла удержаться на месте и молодая мама.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор в это время оставался с няней, но супруги наверняка еще выйдут с первенцем в свет.

«Любовь герцога Сассекского к Африке хорошо известна. Он впервые посетил континент в возрасте 13 лет. И сейчас, свыше двух десятилетий спустя, люди, их культура и африканская дикая природа продолжают вдохновлять и мотивировать его каждый день», – прокомментировали поездку королевской четы в Букингемском дворце.

Меган Маркл, сообщает The Sun, путешествует по Африке впервые.

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Меган и Гарри пустились в пляс вместе с жителями Южной Африки
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