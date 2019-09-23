ЗВЕЗДЫ

Муцениеце устроила импровизированную фотосессию для детей

Актриса не нарадуется на наследников.

Муцениеце устроила импровизированную фотосессию для детей
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. фото: globallookpress.com

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не раз переживали трудности в отношениях. В прошлом году пара чуть не рассталась, но смогла пережить кризис. Более того, актер очень хочет, чтобы возлюбленная подарила ему еще больше детей, но пока девушка решила сосредоточиться на карьере. У них уже есть шестилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Не так давно всей семьей они отдохнули в Испании.

У Муцениеце и Прилучного активные дети. Дочка занимается балетом. Актриса время от времени делится снимками с занятий. А сын звездной пары уже любит спорт. Во время отпуска они то и дело плавали с папой в бассейне. Сейчас Агата много путешествует, поэтому скучает в разлуке с детьми.

Молодая мама устроила фотосессию для сына и дочери. В кадре Тимофей лежит в джинсах и рубашке на матрасе, а рядом валяются кубики из поролона. Рядом с ним расположилась его сестра в пышном белом платье. «Какие же они офигенные», — написала артистка.

Поклонники тоже пришли в восторг от домашней фотосессии. Они отметили, что дети очень похожи на своих родителей. «Это точно! Дети — отражение родителей!», «Точно мини-папа, мини-мама», «Копии своих родителей, миниатюрные только», «Обожаю любоваться вашими детками», «Какие они взрослые», — прокомментировали пост подписчики.

А вы устраиваете фотосессии для своих детей?

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Агата МуцениецеЗвездные детиПавел Прилучный
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Муцениеце устроила импровизированную фотосессию для детей
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