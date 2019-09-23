«Не стремится к публичности»: Лопырева заговорила о своей маме

Виктория Лопырева старается не афишировать личную жизнь. Однако в недавнем интервью знаменитость заговорила о самых близких для нее людях — родителях. По словам модели, ее мама окончила факультет журналистики, будучи в прошлом профессиональной манекенщицей. Делясь воспоминаниями из детства, возлюбленная Игоря Булатова припомнила, какое впечатление производила ее родительница на посторонних.

«Когда она шла по улице, люди останавливались и провожали ее взглядом… Моя мама не стремится к публичности и не любит пускать посторонних в свое личное пространство», — отметила Виктория в беседе с tbeauty.ru.

Отец Лопыревой был художником и, по словам знаменитости, вел богемный образ жизни. Несмотря на то, что родители модели уже давно не живут вместе, сама Виктория очень привязана к близким.

Говоря о маме, возлюбленная Игоря Булатова добавила, что всегда восхищалась ее умом и образованностью, мощной энергетикой и жизненными принципами. Ирина Викторовна также с легкостью справляется с внуком — Марком Лео. По мнению Лопыревой, ее мама стала образцовой бабушкой.