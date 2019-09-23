ЗВЕЗДЫ

«Не стремится к публичности»: Лопырева заговорила о своей маме

Ирина Викторовна старается помогать звездной дочери воспитывать ее первенца - Марка Лео.

«Не стремится к публичности»: Лопырева заговорила о своей маме
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Виктория Лопырева старается не афишировать личную жизнь. Однако в недавнем интервью знаменитость заговорила о самых близких для нее людях — родителях. По словам модели, ее мама окончила факультет журналистики, будучи в прошлом профессиональной манекенщицей. Делясь воспоминаниями из детства, возлюбленная Игоря Булатова припомнила, какое впечатление производила ее родительница на посторонних.

«Когда она шла по улице, люди останавливались и провожали ее взглядом… Моя мама не стремится к публичности и не любит пускать посторонних в свое личное пространство», — отметила Виктория в беседе с tbeauty.ru.

Отец Лопыревой был художником и, по словам знаменитости, вел богемный образ жизни. Несмотря на то, что родители модели уже давно не живут вместе, сама Виктория очень привязана к близким.

Говоря о маме, возлюбленная Игоря Булатова добавила, что всегда восхищалась ее умом и образованностью, мощной энергетикой и жизненными принципами. Ирина Викторовна также с легкостью справляется с внуком — Марком Лео. По мнению Лопыревой, ее мама стала образцовой бабушкой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЗвездные дети
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не стремится к публичности»: Лопырева заговорила о своей маме
Интересно?
Поделись с друзьями: