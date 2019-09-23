Гагарина показала трогательное видео с подросшей дочкой Мией

Несмотря на то, что Полина Гагарина часто выбирается на море, чтобы загорать и набираться сил, этой осенью организм подвел певицу. Она заболела и была вынуждена отменить несколько выступлений. Девушка прибегла не только к капельницам, но и иглоукалыванию, чтобы скорее встать на ноги. Несмотря на то, что артиста не успела до конца поправиться, она 22 сентября выступила в Подольске, поздравив его жителей с Днем города.

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Вернувшись домой, Полина провела время с семьей. Ее во всем поддерживает муж Дмитрий Исхаков. Также вдохновением для девушки являются ее дети сын Андрей и дочь Мия. Если старшего наследника она часто показывает, то дочку в соцсетях прячет. Правда, после своего выступления она все же порадовала поклонников трогательным видео. Певица засняла девочку в кроватке.

У Мии отрасли длинные темные волосы. В кадре она говорит о персонаже из сказки «Кот в сапогах» Маркизе Карабасе. Гагарина в какой-то момент хочет напомнить дочке о песне из одноименного мультика, но та сразу останавливает маму, начинающую петь. Похоже, что в два года кроха уже проявляет свой характер. Поклонники были рады увидеть малышку, хоть так и не смогли разглядеть ее лица.

Напомним, что ранее Гагарина хвасталась, что Мия заговорила в один год и четыре месяца. При этом она отметила, что девочка сразу научилась выражать свои мысли. Также певица заверяла, что у ее наследницы феноменальная память. По ее словам, она может рассказать наизусть «Муху-цокотуху» и «У лукоморья дуб зеленый».

А ваши дети любят сказки?