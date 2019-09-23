ЗВЕЗДЫ

Гагарина показала трогательное видео с подросшей дочкой Мией

Маленькая девочка уже проявляет характер.

Гагарина показала трогательное видео с подросшей дочкой Мией
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

Несмотря на то, что Полина Гагарина часто выбирается на море, чтобы загорать и набираться сил, этой осенью организм подвел певицу. Она заболела и была вынуждена отменить несколько выступлений. Девушка прибегла не только к капельницам, но и иглоукалыванию, чтобы скорее встать на ноги. Несмотря на то, что артиста не успела до конца поправиться, она 22 сентября выступила в Подольске, поздравив его жителей с Днем города.

Вернувшись домой, Полина провела время с семьей. Ее во всем поддерживает муж Дмитрий Исхаков. Также вдохновением для девушки являются ее дети сын Андрей и дочь Мия. Если старшего наследника она часто показывает, то дочку в соцсетях прячет. Правда, после своего выступления она все же порадовала поклонников трогательным видео. Певица засняла девочку в кроватке.

У Мии отрасли длинные темные волосы. В кадре она говорит о персонаже из сказки «Кот в сапогах» Маркизе Карабасе. Гагарина в какой-то момент хочет напомнить дочке о песне из одноименного мультика, но та сразу останавливает маму, начинающую петь. Похоже, что в два года кроха уже проявляет свой характер. Поклонники были рады увидеть малышку, хоть так и не смогли разглядеть ее лица.

Напомним, что ранее Гагарина хвасталась, что Мия заговорила в один год и четыре месяца. При этом она отметила, что девочка сразу научилась выражать свои мысли. Также певица заверяла, что у ее наследницы феноменальная память. По ее словам, она может рассказать наизусть «Муху-цокотуху» и «У лукоморья дуб зеленый».

А ваши дети любят сказки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездные семьиПолина Гагарина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гагарина показала трогательное видео с подросшей дочкой Мией
Интересно?
Поделись с друзьями: