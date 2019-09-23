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Лариса Гузеева опубликовала фото с лучшей подругой

Телеведущая призналась в любви к коллеге Алле Довлатовой.

Лариса Гузеева опубликовала фото с лучшей подругой
Лариса Гузеева/Фото: Михаил Фролов/КП

Лариса Гузеева показала в Instagram лучшую подругу — ею является радиоведущая Алла Довлатова. Актриса опубликовала в собственном профиле совместные снимки, на которых обе женщины сначала крепко обнимаются, а затем Алла целует Ларису в щеку.

«Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает. Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю», — сопроводила кадры душевным признанием Гузеева.
В свою очередь, Довлатова в комментариях отметила, что любовь между ними абсолютно взаимна. Таким образом Лариса Гузеева развеяла миф о том, что строгая ведущая бывает таковой абсолютно со всеми.

Отметим, что в скором времени в эфире стартует новый сезон «Давай поженимся». Гузеева подготовилась к нему по-особенному: она сменила цвет волос и заметно похудела. Подписчики Гузеевой отмечают, что новый цвет ей к лицу, и говорят, что с нетерпением ждут следующих выпусков.

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Лариса Гузеева опубликовала фото с лучшей подругой
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