Кристина Асмус появилась в Ялте без обручального кольца

Кристина Асмус приехала в Ялту без обручального кольца. Сей факт отметили внимательные зрители, которые пришли на кинофестиваль «Евразийский мост», проходящий в Крыму. На мероприятие Кристина приехала вместе с коллегой Александром Петровым, чтобы презентовать аудитории фильм «Текст», в котором сыграла одну из главных ролей. Поклонники подходили к Асмус и просили сфотографироваться с ней – именно в такой момент они и заметили отсутствие важного украшения на безымянном пальце артистки, уточняет КП. Сама Кристина, впрочем, появившиеся слухи о возможном разладе с супругом не комментирует.

О том, что между супругами возникли проблемы, в Сети пишут давно. Ранее Асмус неоднократно появлялась на мероприятиях в гордом одиночестве, а в сентябре она в сопровождении дочери, но без супруга, улетела в Турцию, где посетила концерт Егора Крида. Сам Харламов также появляется на публике без кольца.

Напомним, брак между Асмус и Харламовым был заключен в 2013 году. Юморист женился на актрисе спустя 2 дня после того, как развелся с предыдущей супругой.