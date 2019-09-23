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Кристина Асмус появилась в Ялте без обручального кольца

В Сети обсуждают возможный разлад в семье актрисы и юмориста Гарика Харламова.

Кристина Асмус появилась в Ялте без обручального кольца
Кристина Асмус/Фото: https://www.instagram.com/p/B2JiU4Ni2Z4/

Кристина Асмус приехала в Ялту без обручального кольца. Сей факт отметили внимательные зрители, которые пришли на кинофестиваль «Евразийский мост», проходящий в Крыму. На мероприятие Кристина приехала вместе с коллегой Александром Петровым, чтобы презентовать аудитории фильм «Текст», в котором сыграла одну из главных ролей. Поклонники подходили к Асмус и просили сфотографироваться с ней – именно в такой момент они и заметили отсутствие важного украшения на безымянном пальце артистки, уточняет КП. Сама Кристина, впрочем, появившиеся слухи о возможном разладе с супругом не комментирует.

О том, что между супругами возникли проблемы, в Сети пишут давно. Ранее Асмус неоднократно появлялась на мероприятиях в гордом одиночестве, а в сентябре она в сопровождении дочери, но без супруга, улетела в Турцию, где посетила концерт Егора Крида. Сам Харламов также появляется на публике без кольца.
Напомним, брак между Асмус и Харламовым был заключен в 2013 году. Юморист женился на актрисе спустя 2 дня после того, как развелся с предыдущей супругой.

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Гарик ХарламовЕвразийский мостКристина Асмусобручальное кольцоЯлта
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Кристина Асмус появилась в Ялте без обручального кольца
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