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Степанченко вспомнил, как Абдулов организовал его день рождения

Актеры дружили много лет, играли на одной сцене и снялись вместе в нескольких картинах.

Степанченко вспомнил, как Абдулов организовал его день рождения
Степанченко рассказал о своих отношениях с Абдуловым/globallookpress.com

Актер Сергей Степанченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей дружбе с актером Александром Абдуловым, который скончался от рака легких. По словам Степанченко, они дружили много лет. Работали вместе на сцене театра и в кино.

Александр Абдулов. Фото
Абдулов был отличным кулинаром/globallookpress.com

«Однажды Абдулов организовал мой день рождения. Мне исполнилось 44 года, и я был дома. Вдруг он звонит и спрашивает, почему я не праздную. Я ответил, что нет настроения. Абдулов попросил заехать к нему. Я зашёл и вдруг увидел огромное количество знакомых и друзей. Оказалось, Саша всех обзвонил и позвал к себе. Все приехали. Он готовил плов, шашлыки. Скажу, что он знал толк в готовке. Абдулов был хорошим кулинаром», — заметил Степанченко.

Также он вспомнил, как на съемках одной из картин им сказали, что Александр Абдулов серьезно болен. Тогда у всех пропало настроение. Дело происходило в Балаклаве.

«Он знал о своём страшном диагнозе, но боролся. Он всегда был настоящий боец. Никогда не был подавленным. Саша Абдулов в моем сердце навсегда останется настоящим мужчиной», — заявил Степанченко.

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Тэги:

Александр АбдуловБалаклаваБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Сергей Степанченко
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Степанченко вспомнил, как Абдулов организовал его день рождения
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