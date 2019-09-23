ЗВЕЗДЫ

34-летняя Кожевникова исполнила детскую мечту

Актриса попросила мужа отвести ее в Диснейлэнд.

34-летняя Кожевникова исполнила детскую мечту
https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

Мария Кожевникова посвящает детям все свободное время. По этой причине актриса даже отказывается от съемок.

Однако на этот раз именно сыновья помогли попасть звезде экрана в Диснейлэнд. Мария посмеялась над тем, что благодаря ребятам осуществила свою детскую мечту — оказалась в парке аттракционов.

Актриса вместе с семьей прилетала в Париж.

«Я понял, «дети это предлог», сказал мне мой муж», — смеется Мария. Актриса добавила, что в отличие от ребят, уже давно не видит цветных снов и все же давно мечтала ощутить себя ребенком и покататься на аттракционах.

На фото с Кожевниковой оказался ее старший сын Иван. Поклонники решили, что звездное семейство отправилось во Францию в полном составе. Ведь у супругов также подрастает 4-летний сын Максим и 2-летний Василий. Однако не исключено, что они оставили младшего на бабушку.

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Мария Кожевникова
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34-летняя Кожевникова исполнила детскую мечту
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