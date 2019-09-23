ЗВЕЗДЫ

Смехова пожаловалась на трудности воспитания 11-летнего сына без отца

51-летняя актриса была не готова к переходному возрасту младшего отпрыска.

Смехова пожаловалась на трудности воспитания 11-летнего сына без отца
https://www.instagram.com/alika_smekhova/

Артистка воспитывает сыновей: 19-летнего Артема и 11-летнего Макара. Звезда часто берет с собой младшего сына, и отношения их кажутся идеальными.

Но, как оказалось, у Макара начался непростой период — переходный возраст. Так что и Смеховой пришлось снова вспомнить, каково это — быть мамой подростка.

«И вот здесь все кисельные радости растекаются о гормональные всплески и стремительный рост», — посмеялась она. — А ведь так надеялась, что он останется пупсом».

Актриса пожаловалась, что ей вдвойне тяжело, так как она растит сына без отца.

«Особенно интересует, как с этим справляются женщины без помощи мужчин?» — посмеялась Алика. Напомним, ранее артистка говорила, что старший уже вовсю помогает с младшим и является для школьника отчасти хорошим примером.

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Алика Смехова
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Смехова пожаловалась на трудности воспитания 11-летнего сына без отца
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