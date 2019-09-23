Волочкова согрелась вениками в московские морозы

Балерина в очередной раз вспомнила о своей любви к банным процедурам.

К резкому наступлению холодов не был готов никто… В один день пришлось прятать босоножки и доставать с полки зимние сапоги. Исключением не стали и звезды, которые уже сейчас ходят по улицам в теплых пуховиках.

А вот любительница мехов Анастасия Волочкова прячется от мороза в бане. Артистка уверена, что попариться на славу полезно для иммунитета и хорошего настроения.

Есть у Волочковой и свои секреты, как сделать этот процесс максимально комфортным. Прежде всего, балерина призвала «помнить о чередовании соляного пара, холодной воды, скраба из меда и соли и свежем воздухе».

При этом, многое со слов балерины зависит и от атмосферы. В частности, Настя уверена, что важно окружить себя красотой: например, арома-свечами.

Напомним, ранее Волочкова оказалась единственной из звезд, кто отказался прийти на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Звезда назвала торжество «показухой» и отказалась исполнять партию черного лебедя на сцене.