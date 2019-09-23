Анфиса Чехова поделилась рецептом от депрессии

Недавно в семье Анфисы Чеховой произошло несчастье. Ушел из жизни отец телеведущей, 69-летний Александр Корчунов. Звезда не скрывает, что отношения с родителем у нее были непростыми, но случившееся, конечно, стало для нее тяжелым испытанием.

Анфиса рассказала, как справляется с подавленным настроением. На ее страничке в Instagram появился солнечный снимок, на котором она позирует на борту яхты, одетая в легкое голубое платье и шляпу. В руке артистки можно увидеть высокий бокал с неким напитком.

«Море и хорошая компания – лучший антидепрессант», – поделилась Чехова собственным рецептом от депрессии.

Многие поклонники теледивы согласились, что отпуск на море действительно способен избавить от грусти и стресса. «Прекрасный досуг, прекрасная вы!», «Согласна с вами, море это лучшее лекарство от грусти», «Анфисочка. это точно. Море – настоящий релакс», «Супер. Хочу на море», «Какая атмосфера», – заявили комментаторы.

Напомним, с отцом Чехова была в ссоре много лет. Ведущая признавалась, что человеком он был невероятно талантливым, но по-настоящему сблизиться родственники так и не смогли. Дошло до того, что Анфиса даже отсудила у мужчины квартиру стоимостью восемь миллионов рублей, чтобы передать ее матери.