Спортивный режим: Билан занимался физкультурой даже в самолете

График единственного победителя «Евровидения» расписан по минутам. Он дает концерты в Москве, ездит на гастроли, а еще успевает и вечеринки друзей посещать.
Однако, как оказалось, часть дел певец решает именно в самолетах. На днях артист поделился фотографиями, как делает зарядку в воздухе.
«Когда все на свете себе отлежишь в самолетной позе, делаю либо сидя разминку, либо вставая», — рассказал Билан.
Кроме того, певец как-то заметил, что использует эти часы для написания новых песен или читает книги, до которых прежде не доходили руки…
Напомним, ранее Билан говорил, что «поспать 3-4 часа в сутки в своей кровати» для него уже большое счастье. Ведь обычно он довольствуется сном в автомобилях и с самолетах.