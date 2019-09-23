Спортивный режим: Билан занимался физкультурой даже в самолете

График единственного победителя «Евровидения» расписан по минутам. Он дает концерты в Москве, ездит на гастроли, а еще успевает и вечеринки друзей посещать.

Однако, как оказалось, часть дел певец решает именно в самолетах. На днях артист поделился фотографиями, как делает зарядку в воздухе.

«Когда все на свете себе отлежишь в самолетной позе, делаю либо сидя разминку, либо вставая», — рассказал Билан.

Кроме того, певец как-то заметил, что использует эти часы для написания новых песен или читает книги, до которых прежде не доходили руки…

больше по теме Дима Билан «согрел» своих фанатов пикантным фото Певец всё чаще демонстрирует себя без одежды.

Напомним, ранее Билан говорил, что «поспать 3-4 часа в сутки в своей кровати» для него уже большое счастье. Ведь обычно он довольствуется сном в автомобилях и с самолетах.