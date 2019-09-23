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Спортивный режим: Билан занимался физкультурой даже в самолете

Певец решил использовать длинный перелет, чтобы сделать зарядку.

Спортивный режим: Билан занимался физкультурой даже в самолете
https://www.instagram.com/bilanofficial/

График единственного победителя «Евровидения» расписан по минутам. Он дает концерты в Москве, ездит на гастроли, а еще успевает и вечеринки друзей посещать.

Однако, как оказалось, часть дел певец решает именно в самолетах. На днях артист поделился фотографиями, как делает зарядку в воздухе.

Дима Билан
https://www.instagram.com/bilanofficial/

«Когда все на свете себе отлежишь в самолетной позе, делаю либо сидя разминку, либо вставая», — рассказал Билан.

Кроме того, певец как-то заметил, что использует эти часы для написания новых песен или читает книги, до которых прежде не доходили руки…

Напомним, ранее Билан говорил, что «поспать 3-4 часа в сутки в своей кровати» для него уже большое счастье. Ведь обычно он довольствуется сном в автомобилях и с самолетах.

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Спортивный режим: Билан занимался физкультурой даже в самолете
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