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Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи

Певец не смог сдержать слез, рассказывая о пережитых им семейных трагедиях.

Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
Сергей Лазарев/Фото: https://www.instagram.com/p/B2uIU1HIEjK/

Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Тщательно скрывающий свою личную жизнь от посторонних глаз артист решился принять участие в съемках телепроекта. Во время рабочего процесса Сергей рассказал, что в 2015 году потерял брата – Павел попал в аварию. Медики помочь мужчине не смогли – он умер от внутреннего кровотечения.

Болезненным для Лазарева стал момент обсуждения родителей. Певец рассказал, что папа ушел из семьи в один момент. Тогда Сергей был еще маленьким и не в полной мере осознавал произошедшее. Сейчас призер Евровидения отмечает, что тогда его родитель «просто исчез из жизни».

Во время съемок Сергей признался, что готов раскрыть публике свой самый главный секрет. Он отметил, что уже ничего не боится и понимает, что рано или поздно все тайны становятся явными. В эфир программа выйдет 29 сентября и будет состоять из двух частей – первый выпуск можно будет посмотреть уже в 14 часов, второй – в 21.

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Тэги:

«Секрет на миллион»ЕвровидениеЛера КудрявцевасемьяСергей Лазаревсъемкисын
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Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
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