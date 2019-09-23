Перед смертью Числова шантажировали, чтобы заполучить его недвижимость

По словам друзей и близких, сотрудники благотворительного фонда спаивали актера и грозились рассказать всем о его диагнозе.

29 августа ушел из жизни Александр Числов. Как оказалось, он почти ничего не ел и страдал психологическими отклонениями. За несколько недель до трагедии артист лег в больницу с двусторонней пневмонией, но врачам не удалось его спасти. А позже выяснилось, что он был алкоголиком и скрывал от родных, что болен ВИЧ. По неизвестным причинам мужчина не пытался вылечить тяжелый недуг.

После смерти актера разгорелся скандал вокруг его наследства. Весной он переписал свою московскую квартиру на племянницу Светлану. Когда Числова не стало, то девушка выгнала из дома его маму Валентину Александровну. Пожилая женщина последние годы скиталась по съемным квартирам, так как ее дом сгорел. Многие считают, что племянница артиста намеренно заставила родственника переписать имущество и никому не говорила о его плохом состоянии, чтобы Александру Владимировичу не оказали помощь.

На днях Светлана стала героиней передачи «Прямой эфир». Она заявила, что не знала о диагнозе ВИЧ у Числова. Также девушка впервые лично увиделась с его мамой после того, как женщина оказалась на улице. Она заверила, что никого не выгоняла из дома.

«Я не выгоняла ее. Она приехала ко мне, жила у меня», — стала утверждать племянница актера.

В студии также присутствовал продюсер Валерий Сергеев. Он заявил, что Числов знал о том, что болел ВИЧ. «Конечно, он обращался к врачам, но ему стыдно было. Не дай бог, он станет изгоем, не будет играть в таком количестве фильмов, которым вы гордитесь. Я уверен, от общих друзей я знаю, что его шантажировали», — рассказал Валерий. Слова мужчины подтвердила Светлана. Она вспомнила, что представители благотворительного фонда, с которыми Числов дружил, ходили к нему домой, приносили алкогольные напитки.

«Ему прямым текстом говорили, что, мол, давай зарегистрируем на твою квартиру фонд, юридический адрес. Он тогда вспылил, начал орать, кричать, выгонять всех. У него там такие компании собирались, что мама не горюй. Я задолбалась их выгонять. Я Александра оберегала от этих непонятных людей, которые появлялись в его жизни», — поделилась племянница артиста.

А подруга Числова Марианна Сокольская призналась, что видела представителей фонда даже на похоронах актера. Она не сомневается, что его спаивали и оказывали на него моральное давление, чтобы завладеть недвижимостью.