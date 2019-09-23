«Я — танк»: Катя Гордон назвала свои ключевые черты

Звездный юрист Катя Гордон продолжает бороться с мистификациями по поводу своей личности. 38-летняя женщина уверена, что в обществе о ней ходит целая уйма слухов и сплетен, которые не соответствуют действительности, а распространяет их в первую очередь ее бывший супруг — известный адвокат Сергей Жорин. Артистка уверяет своих поклонников: чтобы знать ее, нужно с ней общаться, а эту возможность имеют всего несколько человек.

«Мой характер касается десяти человек, с которыми я близко общаюсь. Для остальных достаточно моих ключевых черт: я отвечаю за слова, я ничего не боюсь, и я — танк. Остальное — сплетни, домыслы и враньё завистников», — написала Гордон в свежем посте в Instagram.

Екатерина посоветовала подписчикам, если кто-то услышит про нее нечто невероятное, спросить у рассказчика, откуда он взял эту информацию. И если источником будет не кто-то из близкого окружения артистки, то в сказанное верить не стоит.

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