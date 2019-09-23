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«То толстая, то худая»: Бадоева призналась, почему ее долго не брали на тв

Теледива рассказала, что ее путь к славе не был прост.

«То толстая, то худая»: Бадоева призналась, почему ее долго не брали на тв
https://www.instagram.com/zhanna_badoeva/

О ведущей с кудрявыми волосами и невероятным чувством юмора узнала вся страна после выхода передачи «Орел и решка» с ее участием. Уже после Жанна появилась в проектах «Жаннапожени», «Жизнь других».

А поклонники то и дело забрасывают звезду экрана вопросами, как же ей удалось превратить любимое дело, путешествия, в способ заработка.

Как выяснилось, и ее путь был не прост.

«В моей жизни было немало кастингов, где я слышала отказы. То я была толстая, то худая, то взрослая, то молодая, то говорила неправильно, то у меня было что-то не то с лицом, — вспоминает Бадоева. —
Называли много разных моментов. У меня даже появилась мысль: а может это не мое, может, стоит заняться чем-то другим?».

Любопытно, что и на шоу «Орел и Решка» Жанна попала не сразу. Продюсером не понравился голос Бадоевой.

«Что это за ужасная ведущая с ужасным голосом?» Но через какое-то время стали говорить, что это прекрасная ведущая с прекрасным голосом», — вспоминает она.

Напомним, такого же принципа Жанна придерживается и в отношениях с мужчинами.

«Если одному человеку что-то не нравится, то это вовсе не означит, что проблема в вас. Вы просто не подходите друг другу», — добавила она.

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Тэги:

Жанна БадоеваПрограмма "Жизнь других"
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«То толстая, то худая»: Бадоева призналась, почему ее долго не брали на тв
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