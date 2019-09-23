«То толстая, то худая»: Бадоева призналась, почему ее долго не брали на тв

Теледива рассказала, что ее путь к славе не был прост.

О ведущей с кудрявыми волосами и невероятным чувством юмора узнала вся страна после выхода передачи «Орел и решка» с ее участием. Уже после Жанна появилась в проектах «Жаннапожени», «Жизнь других».

А поклонники то и дело забрасывают звезду экрана вопросами, как же ей удалось превратить любимое дело, путешествия, в способ заработка.

Как выяснилось, и ее путь был не прост.

«В моей жизни было немало кастингов, где я слышала отказы. То я была толстая, то худая, то взрослая, то молодая, то говорила неправильно, то у меня было что-то не то с лицом, — вспоминает Бадоева. —

Называли много разных моментов. У меня даже появилась мысль: а может это не мое, может, стоит заняться чем-то другим?».

Любопытно, что и на шоу «Орел и Решка» Жанна попала не сразу. Продюсером не понравился голос Бадоевой.

больше по теме Жанна Бадоева рассказала о самом серьезном конфликте с мужем По словам телеведущей, однажды избранник принес домой из магазина не те продукты.

«Что это за ужасная ведущая с ужасным голосом?» Но через какое-то время стали говорить, что это прекрасная ведущая с прекрасным голосом», — вспоминает она.

Напомним, такого же принципа Жанна придерживается и в отношениях с мужчинами.

«Если одному человеку что-то не нравится, то это вовсе не означит, что проблема в вас. Вы просто не подходите друг другу», — добавила она.