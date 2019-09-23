Подписчица попросила Решетову родить на день рождения подруги

Подписчица Насти Решетовой попросила беременную знаменитость родить ребенка на день рождения ее подруги. Об этом сама подруга Тимати рассказала в сторис в Instagram. Девушка разместила скриншот, на котором некая поклонница просит спланировать роды к 14 октября.

«Привет, роди, пожалуйста, 14 октября. Ради моей подруги. У нее 14 день рождения», — гласит поступившее в Direct сообщение.

Сама Решетова отказать за столь вежливую просьбу «не смогла». Модель иронично ответила: «Да, конечно». Ранее Настя говорила, что врачи назначили ей ПДР на 13 число, но эта дата может сдвинуться как на более раннее число, так и на более позднее. Сейчас знаменитость, по ее собственным уверениям, чувствует себя хорошо – девушка не мучается гормональными всплесками и хандрой, прекрасно выглядит внешне и находится в предвкушении родов.

Ранее Настя хвасталась снимком с нового айфона. Модель отметила, что находится в восторге от камеры, ведь на новом гаджете качество снимков заметно превосходит предыдущие экземпляры.